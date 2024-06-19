Dev şirketlere ek vergi geliyor!

Bayram tatili sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi planlanan vergi paketi taslağından, dev şirketlere ek vergi çıktı. Daha önce kayıt dışı çalışan moto kuryelere vergi getirileceği ve yurtdışı çıkış harcının 10 kat artırılmasıyla ilgili çalışmaları ilk kez kamuoyuna duyuran ekonomim.com, dev şirketlere ek verginin ayrıntılarına da ulaştı.

Bankalarla eşitlenecek

Söz konusu vergi taslağında, Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİP) modeliyle hayata geçirilen havaalanları, şehir hastaneleri, otoyollar, köprüler, tren hatları gibi yüzlerce projeyi yöneten şirketlerin kurumlar vergisi oranı, bankalarla eşitlenecek. Buna göre, dev şirketler devlete artık yüzde 25 değil yüzde 30 kurumlar vergisi ödeyecek.

Yıllık 5 milyar TL ek vergi ödeyecekler

Söz konusu yasanın Meclis'ten geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından, şirketler yüzde 5 artırılan yenİ kurumlar vergisini 1 Ocak 2025'den itibaren ödemeye başlayacak.

Yapılması planlanan artışla devletin yıllık yaklaşık 5 milyar TL, fazladan gelir elde etmesi planlanıyor. YİP ve KÖİ projelerinin 30-40 yıllık uzun vadeli sözleşmelerle hazırlandığı düşünüldüğünde söz konusu artış devletin kasasına ciddi oranda ek vergi geliri sağlayacak.

Ek vergiye tabi olacak YİP ve KÖİ projelerinden bazıları şunlar:

Osman Gazi Köprüsü

Avrasya Tüneli

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Çanakkale Köprüsü

Ankara Garı

Birçok havalimanı

Şehir hastaneleri

Birçok otoyol