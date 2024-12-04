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DEVA Partili Cenap Ekinci tutuklandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEVA Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Cenap Ekinci tutuklandı.

Haber Merkezi
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DEVA Partili Cenap Ekinci tutuklandı
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DEVA Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Prof. Dr. Cenap Ekinci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, dün ifade vermek için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne gitti. Ekinci ifadesinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Dün akşam tutuklandı

eşi Aysun Ekinci yaptığı açıklamada, “İfade vermek için gitti, dün akşam tutuklandı. İtirazla serbest bırakılmasını bekliyoruz” dedi.

Cenap Ekinci’ye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yollara yazdığı “Pêşî Peya” yazılarının silinmesini eleştirdiği için de soruşturma başlatılmıştı.

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