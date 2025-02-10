Devlet sahte emeklilerin peşinde: Fatura 25 milyar doları bulabilir!

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), sahte şirketler aracılığıyla ya da aslında çalışmadığı hâlde “çalışıyor” gibi gösterilen kişilere emeklilik bağlayanları mercek altına aldı. Bu durum yalnızca Türkiye'de değil, aynı zamanda Avrupa'da ikamet eden ve Türkiye’den emekli maaşı alan kişileri etkileyebilir. Tespit edilen kişilerin maaşları iptal edilerek, bugüne kadar yapılan tüm ödemeler faiziyle geri talep edilecek. Bu yöntemle emekli edilenlerin büyük çoğunluğunun yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olduğu belirtiliyor.

Yurt dışında şirket kurdurdular

Hasan K. gibi yurt dışında bürolar açan SGK’nın bazı eski genel müdürlerinin, Euro’yla danışmanlık verip emekli ettiği 600 binden fazla yurt dışı emeklisi Türk’ün de aylığı kesilecek. Sözcü'nün haberine göre birkaç yıl önce başlayan bu uygulama, yaklaşan seçimler nedeniyle durdurulmuştu. Çünkü bu eski müdürler, Türkiye’deki yakınlarına şirketler kurdurup yurt dışındaki Türkleri buralarda çalışıyormuş göstermişti.

Zarar 25 milyon dolar

Türkiye’deki oyun, yurt dışı için de uygulanmıştı. Yurt dışındaki avukat, doktor, mühendis, pilot veya diğer meslek sahipleri, Ankara veya İstanbul’daki “temizlik şirketlerinde” veya ilgisiz şirketlerde birer hafta işçi olarak gösterilmişti. Böylece sigorta numarası alan Türkler, eski adıyla SSK’dan yüksek aylıkla emekli edilmişti. Bağ-Kur kapsamından çıkarılan ve daha az ödeyip tam aylığa kavuşmaları sağlanan yurt dışındaki Türklere yılda ödenen paranın milyarlarca TL’yi aştığı sanılıyor. Toplam zararın ise yıllar içinde 25 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

İşlemler geriye dönük incelenecek

Öte yandan, söz konusu işlemlerin 10 yıl geriye dönük olarak incelenmesi bekleniyor. Daha geriye gidilmesi, zaman aşımı engeline takılıyor. Emeklilik iptali halinde ise hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki Türklerin önce aylıkları durdurulacak. Ardından kendilerine ödenen paralar geri talep edilecek. Ödeme imkanı yoksa davalar açılacak. Emekliliği iptal edilenler de ayrıca davalar açacak ve önümüzdeki yıllarda mahkemelerde büyük yığılmalar yaşanacak.