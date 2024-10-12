  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Discord soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
Takip Et

Discord soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Mesajlaşma platformu Discord'daki paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha tutuklandı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Discord soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Discord'da "C31K" ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden E.K. ve A.T, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden E.K. tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yine Discord'dan yapılan yayında bir kadından vücuduna kolonya döküp yakmasını istediği öne sürülen şüpheli Ö.P. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde yapılacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin Ankara'da gözaltına alındığını ifade etmişti.

Discord'daki paylaşımlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce "HAHA" ismiyle yayın yapan grubun yöneticilerinden T.D. ve M.E.Ö, bugün de F.T. tutuklanmıştı.

Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 5 oldu.

e-Nabız'ın Katar'a satıldığı iddia edilmişti: Bakanlıktan açıklama geldie-Nabız'ın Katar'a satıldığı iddia edilmişti: Bakanlıktan açıklama geldiGündem

 

Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı ; Biber Diye İçine KoymuşlarDomuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı ; Biber Diye İçine KoymuşlarGündem

 

Gündem
Depremde 69 kişi hayatını kaybetmişti: Güneşli Kocabaş Sitesi davasında karar çıktı
Depremde 69 kişi hayatını kaybetmişti: Güneşli Kocabaş Sitesi davasında karar çıktı
Spor kulüpleri ve üst kuruluşların denetimi hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete’de
Spor kulüpleri ve üst kuruluşların denetimi hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete’de
Kadına yönelik şiddete karşı yeni adım: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kadına yönelik şiddete karşı yeni adım
Gebze Belediye Başkanı'ndan hayvan katliamına ilişkin açıklama: Hesabını soracağız
Gebze Belediye Başkanı'ndan hayvan katliamına ilişkin açıklama: Hesabını soracağız
Gebze Belediyesi'nden katliamla ilgili açıklama: "Kabul edilemez"
Gebze Belediyesi'nden katliamla ilgili açıklama: "Kabul edilemez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar