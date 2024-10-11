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e-Nabız'ın Katar'a satıldığı iddia edilmişti: Bakanlıktan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız'ın Katar'a satıldığı iddiasına ilişkin "Sistem hiçbir ülkeye satılmadı, Sağlık Bakanlığı'ndan izin almadan hiçbir ülkeye satılamaz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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e-Nabız'ın Katar'a satıldığı iddia edilmişti: Bakanlıktan açıklama geldi
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Sağlık Bakanlığı, “e-Nabız”ın Katar’a satıldığına ilişkin haberleri yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemize özgü geliştirilmiş e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi’nin Katar’a satıldığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi, Bakanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda tasarlanarak geliştirilmiş ve tüm unsurları ile Sağlık Bakanlığına aittir. e-Nabız’ın bugünkü aktif kullanıcı sayısı 70 milyonu bulmuş, 39 farklı merkezi sistemle entegre 30 binden fazla sağlık tesisi ile güvenli ortamda haberleşen devasa bilgi sistemleri bütünü hâline gelmiştir. Bu başarının ardında, binlerce sağlık tesisindeki yüz binlerce sağlık çalışanımız ve e-Nabız uygulamasını hızla benimseyen vatandaşlarımız bulunmaktadır.

e-Nabız sistemi hiçbir ülkeye satılmadığı gibi Sağlık Bakanlığından izin almadan hiçbir ülkeye satılamaz ve Bakanlığımızdan izinsiz kullanılamaz. e-Nabız ve benzeri millî projeler ülkemizi sağlık bilişimi alanında dünya ölçeğinde gıpta ile izlenen bir noktaya getirmiştir. Sağlık bilişimi alanında oluşmuş bu başarılı atmosfer, çok sayıda Türk şirketinin Türkiye’de edindikleri kıymetli tecrübeleri kullanarak yurt dışında sağlık bilişimi alanında hizmet sunmasına da katkı vermektedir.

Hiçbir surette vatandaşlarımızın kişisel sağlık verilerinin satılması veya üçüncü kişilere açılması mümkün değildir. Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verileri, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca en yüksek idari ve teknik tedbirler alınarak korunmaktadır.

e-Nabız ülkemizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş, barındırdığı verilerin gizlilik ve güvenlik ihtiyacına binaen Bakanlığımızın Kritik Varlıklar listesine dâhil edilmiştir. e-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin medarıiftiharıdır ve tüm hakları Bakanlığımıza aittir.

Teşhis ve tedavi sürecinde aldığı rol ile sağlık sisteminin ana unsuru hâline gelmiş, vatandaşımızın kendi sağlığını yönetmede kullandığı bu sisteme karşı yalan haberlerle güven kaybı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz.  Çirkin ve gerçeğe aykırı sözde haberleri üreten ve yayanlara karşı tüm yasal yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

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