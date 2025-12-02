Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak: Gündemde ne var?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile Britanya Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve diğer bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanlanıyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, geçen haziran ayında gerçekleştirilen Lahey Zirvesi’nin sonuçları gözden geçirilecek ve Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıklarına ilişkin Dışişleri Bakanları arasındaki ilk görüş alışverişi yapılacak.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı iki oturum halinde düzenlenecek.

Toplantının ilk oturumunda İttifak’ın gündeminde yer alan öncelikli meselelerin ele alınması; bu bağlamda, başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan gelişmelerin toplantının ana gündemini oluşturması öngörülüyor.

Ayrıca Balkanlar’daki durum ve Asya-Pasifik’in Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine etkileri gibi uluslararası güvenliği yakından ilgilendiren hususların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Fidan savunmada iş birliği mesajı verecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Bakan Fidan'ın ilk oturumda Türkiye'nin NATO ve Avrupa güvenliğine askerî olarak yaptığı katkılara değinmesi öngörülüyor. NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları hakkında bilgi paylaşacak olan Bakan Fidan'ın "Avrupa sütununu güçlendirme çabalarının tekrara düşmeyen tamamlayıcı nitelikte olması ve bu amaca yönelik savunma alanındaki AB girişimlerinin Birlik üyesi olmayan tüm NATO Müttefiklerinin katılımına açık şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulaması" bekleniyor.

Savunma sanayii iş birliğinin önemini vurgulayacak olan Fidan, bu alanda Müttefikler arasındaki tüm engellerin kaldırılması beklentisini yinelemesi öngörülüyor.

NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı yapılacak

Toplantının ikinci ve son oturumu NATO-Ukrayna Konseyi olacak ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas’ın bu oturuma katılmaları planlanıyor.

Oturumda, Rusya-Ukrayna savaşındaki durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar ile Ukrayna’daki reform çalışmaları ele alınacak.

Bakan Fidan’ın oturumda, Türkiye’nin, Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi ve Ukrayna’ya yardımları hakkında bilgi paylaşması; Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması ve adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasiye imkan tanınması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.