Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var

Türkiye ile Suriye arasındaki 'normalleşme' çabaları karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çağrısında bulunmuştu.

"Biz davetimizi yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" ifadelerine yer vermişti.

13 yıl sonra Erdoğan, Esad ile görüşebileceğini belirtti

13 yıldır süren iç savaş neticesinde 10 milyondan fazla insan ülkeyi terk ederken bölge terör örgütleri ve onların finansörleri, koruyucularının oyun sahası haline geldi. 13 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad ile görüşebileceğini, ilişkileri normalleştirebileceklerini belirtti. Karşılıklı açıklamaların ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi.

Türkiye şartlarını açıkladı

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre; Türkiye, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin şartlarını açıkladı. Yapılan açıklamada; ilişkilerin 2011 öncesine dönmesinin yolunun 4 maddeden geçtiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması,

Suriye'nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması,

Bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması,

İnsani yardımların kesintisiz şekilde sürmesinden geçmektedir.

Bu anlayış hakim kılınıp gerçekçi yaklaşımlar hayata geçirildiği takdirde, Suriye'nin esenliğine, komşu ülkelerin güvenliğine ve bölgesel istikrara katkı sağlayabilecek adımların önü açılacaktır.