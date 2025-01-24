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Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda görev yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak.

Haber Merkezi
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Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Ocak'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınav 22 Şubat'ta yapılacak

Ankara'da 22 Şubat'ta yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

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