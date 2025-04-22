Diyanet duyurdu: 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı'nda, kurbanın temelleri Hz. Adem'e kadar uzanan ve insanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olduğunu söyledi.

Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl olanın takva olduğunu belirten Erbaş, "Bir ibadet olması yönüyle kurban hem öz hem de biçim bakımından derin anlam ve hikmetler barındırmaktadır. Bu yüzden özü ve biçimsel özelliği detaylı biçimde dini kaidelerle belirlenmiştir. Dolayısıyla kurban yerine başka bir ibadetin ikame edilmesi doğru değildir. Kurban kesmek yerine kurbanın parasını dağıtmak, fakirlere gıda yardımı yapmak veya namaz kılıp oruç tutmakla hiç kimse kurban yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz. Bu gibi yaklaşımların İslam'dan referans bulması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"TDV dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine yardım elini uzatmaktadır"

Kurbanın Müslümanları Allah'a yaklaştırarak birlik, beraberlik ve kardeşliğe güç kattığını vurgulayan Erbaş, "Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız herhangi bir ayırım gözetmeksizin dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine yardım elini uzatarak birçok alanda iyilik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır. Müslüman azınlıkların savaşlara, işgallere, afetlere maruz kalanların, yoksulların, kimsesizlerin, çaresizlerin umudu ve sevinci olmaktadır." diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının yarım asırlık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da örneklik teşkil ettiğinin altını çizen Erbaş, "Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzanan bu iyilik organizasyonu yüce dinimiz İslam'ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya tanıtılması bakımından da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen yıl 1 milyon 50 bin Filistinliye kurban eti ulaştırıldı"

Vakfın milletin kurban vekaletlerini emanet bilinci ve büyük bir hassasiyetle yürüttüğünü ve İslam'ın esaslarına uygun olarak yerine getirdiğini ifade eden Erbaş, "Geçtiğimiz yıl vakfımıza emanet edilen 747 bin 52 hisse kurban, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında 78 ülke ve 348 bölgede kesilerek aralarında 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimizin de bulunduğu toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırıldı. 1993'ten bugüne kadar vakfımıza emanet edilen 5 milyon 409 bin 310 hisse kurban, büyük bir titizlikle kesilerek dünyada milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattı." bilgisini verdi.

Yurt içi ve yurt dışında kurban bedeli belli oldu

Bu yıl da Kurban Bayramı'nda "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla daha fazla insanın yüzünü güldürmek için büyük bir gayretle çalışacaklarını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"2025 yılı Vekaletle Kurban Programımız kapsamında 81 il ve 922 ilçemiz başta olmak üzere yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılmasını, ayrıca Filistin kurbanlarının da başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedefliyoruz. 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir."

Kurban bağışı nasıl yapılır?

Hayırseverlerin "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" web adresleri, TDV mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabileceklerini duyuran Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini vakfa teslim edebileceklerini bildirdi.

Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın arefesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.

6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.