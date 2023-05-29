Doğalgaz ne zamana kadar bedava? Ücretsiz kullanım ne zaman bitiyor?

Doğalgazda indirim oranları en çok merak edilen konular arasına girdi.

Konut, ibadethane ve cemevlerinin 24 Nisan 2023’ten 31 Mayıs 2023’e kadar olan 38 günlük doğalgaz kullanımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Bunun yanı sıra 1 Mayıs 2024 tarihine kadar doğalgaz faturalarının 25 metreküplük kısmı da vatandaşa ücretsiz olarak verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ücretsiz doğalgaz Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe girdi.

Doğalgaz kullanıcılarına bu ay fatura gönderilecek mi? kullanımlarından ücret tahsil edilmeyecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 Nisan'dan sonra doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmadığını, yanlışlıkla yapılmış ise de bedelin iadesinin yapılacağını açıklamıştı.

Bakan Dönmez, “Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda ‘sıfır' yazacak. 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek” diye konuşmuştu.

Kullanım bedelleri Bakanlık tarafından karşılanacak

EPDKnın ‘Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Toplam ödenecek tutar faturada ‘0′ TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.

Tahsil edilen tutarlar 3 iş günü içerisinde iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.