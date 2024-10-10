Domuz etiyle gündeme geldi! Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Ünlü bir köfteci restoran zincirine ilişkin domuz eti kullandığı iddiaları büyük yankı uyandırdı. Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan belgelere göre, birçok ilde şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un etlerinde domuz eti kullanıldığı ve mahkeme kararıyla bu bilginin kamuoyuyla paylaşılmasının engellendiği anlaşıldı.

Yapılan denetimlerde domuz etine rastlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimlerin ardından, Köfteci Yusuf'tan alınan numunelerde domuz eti tespit edildi. 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde yapılan iki farklı muayene ve analiz raporlarına göre, alınan dana eti döneri ve pişmiş köfte numunelerinde domuz etine rastlandığı bildirildi. Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti bulunmazken, sadece domuz eti tespit edildi. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden ise 400 gram numune alınarak yapılan analizler sonucu, her iki üründe de domuz eti bulundu.

Firmanın sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

"Helal Sertifikası" ile ürünlerini pazarlayan firmanın sahibi Yusuf Akkaş, domuz eti tespiti sonrası kayıplara karıştığı iddia edildi. Şirketin avukatı ise olay hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirterek açıklama yapamayacağını ve iddialara yanıt veremeyeceğini ifade etti. Firmanın yetkilileri, sessizliklerini sürdürmeye devam ediyor.