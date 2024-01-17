Dul ve yetim aylığı nedir? 2024 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan dul ve yetim aylığı ödemeleri, 2024 yılı zamlı hali emekli maaşın 10.000 TL olması ile belli oldu. Peki, 2024 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar? İşte detaylar…

Dul ve yetim aylığı nedir?

Dul ve Yetim aylığı, sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahibi konumundaki eş ve çocuklara bağlanan aylık olarak belirtilmektedir. Sigortalının ölümü halinde, öncelikle aylıktan yararlanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıp, aylıktan yararlanma şartlarının sağlandığı durumlarda kişilere ölüm aylığı bağlanabilmektedir.

Dul ve yetim aylığı kimler alabilir?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.

2024 zamlı dul ve yetim maaş tablosu

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı. Böylelikle dul ve yetim aylıklarına da ek zam olarak 5 puan daha yansıtıldı ve toplamda yüzde 42.60 oranında artış yapıldı. Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor.

-Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL,

-50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL,

-Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş alacak.