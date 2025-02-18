Edirne'de büyük fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgede!
Edirne'de OSB'de bulunan bir alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Süloğlu ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangının söndürülmesi için çalışmaları sürüyor.
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