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Ege Denizi yine sallandı: Çanakkale güne depremle uyandı

Çanakkale'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Haber Merkezi
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Ege Denizi yine sallandı: Çanakkale güne depremle uyandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale - Gökçeada olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 03:43'te meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
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