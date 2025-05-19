Ege Denizi yine sallandı: Çanakkale güne depremle uyandı
Çanakkale'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale - Gökçeada olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 03:43'te meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [253.94 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-05-19
Saat:03:43:29 TSİ
Enlem:38.90472 N
Boylam:23.20917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OGzs977Qma@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi