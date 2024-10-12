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Ekipler alarma geçmişti! 3 çocuğun boğulduğu ihbarı asılsız çıktı

Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan Murat Nehri'nde 3 çocuğun gözden kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Ekipler alarma geçmişti! 3 çocuğun boğulduğu ihbarı asılsız çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesinde Murat Nehri, Cuma Gölü'nde yüzen 3 çocuğun gözden kaybolduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat önce gelen ihbarı değerlendiren ve olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri alanda bulma çalışmaları devam ettirirken, aynı zamanda ihbarı veren şahsa ulaştı. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Asılsız ihbar sonrası ekipler, olay yerinden ayrıldı.

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