  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB'den metrobüste doğan bebeğe sürpriz jest
Takip Et

Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB'den metrobüste doğan bebeğe sürpriz jest

İstanbul'da metrobüste doğum yapan Hanife Mete'yi, Dilek İmamoğlu hastanede ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüste doğan Yılmaz bebeğin ömür boyu İstanbulkart ile toplu taşımadan ücretsiz faydalanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB'den metrobüste doğan bebeğe sürpriz jest
Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta 35 haftalık hamile Hanife Mete, taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste doğurdu. Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi.

"Metrobüs’te dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, metrobüste doğum yapan anneyi hastaneye ziyaret etti. Sosyala medya hesabı X'ten ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, metrobüste doğan Yılmaz bebeğin ömür boyu İstanbulkart ile toplu taşmadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu. İmamoğlu paylaşımında "Mete ailesine bebeklerini sağlıcakla büyütmeleri dileğiyle." ifadelerine yer verdi.

"Yılmaz bebeğe de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dilerim"

Dilek İmamoğlu ise sosyal medya hesabı Instagram'dan "Metrobüste doğum yaptığı haberini aldığımız anne Hanife Hanım ve baba Cemal Bey’i ziyaret ettik. Çok şükür hem Yılmaz bebek hem de Hanife Hanım iyiler… 😊 Aileyi tebrik ederim; Yılmaz bebeğe de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dilerim." ifadelerine yer verdi. 

İstanbullular dikkat: 22 ilçe için uyarı yapıldı! Hemen listeyi kontrol edin, önleminizi alın!İstanbullular dikkat: 22 ilçe için uyarı yapıldı! Hemen listeyi kontrol edin, önleminizi alın!Gündem

 

Hamile kadın, metrobüste doğum yaptı! O anlar araç içi kamerasına yansıdıHamile kadın, metrobüste doğum yaptı! O anlar araç içi kamerasına yansıdıGündem

 

Gündem
Kilis'te 2 havan mermisi düştü! TSK tank ve top atışlarıyla karşılık veriyor
Kilis'te 2 havan mermisi düştü! TSK tank ve top atışlarıyla karşılık veriyor
Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel Başkanımız karara gülüp geçti
Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel Başkanımız karara gülüp geçti
Son model telefonla araba takası! Sosyal medyanın gündemine oturdu
Son model telefonla araba takası! Alışveriş sosyal medyanın gündemine oturdu
Kastamonu’da feci kaza! Öğrenci servisi tırla çarpıştı: Yaralılar var
Kastamonu’da feci kaza! Öğrenci servisi tırla çarpıştı: Yaralılar var
Son dakika: Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı verdi
Mahkemeden Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı
Malatya'da deprem nedeniyle 12 eğitim merkezi ve semt konağı sabaha kadar hizmet verecek
Malatya'da deprem nedeniyle 12 eğitim merkezi ve semt konağı sabaha kadar hizmet verecek