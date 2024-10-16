Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB'den metrobüste doğan bebeğe sürpriz jest

İstanbul Esenyurt'ta 35 haftalık hamile Hanife Mete, taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste doğurdu. Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi.

"Metrobüs’te dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, metrobüste doğum yapan anneyi hastaneye ziyaret etti. Sosyala medya hesabı X'ten ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, metrobüste doğan Yılmaz bebeğin ömür boyu İstanbulkart ile toplu taşmadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu. İmamoğlu paylaşımında "Mete ailesine bebeklerini sağlıcakla büyütmeleri dileğiyle." ifadelerine yer verdi.

"Yılmaz bebeğe de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dilerim"

Dilek İmamoğlu ise sosyal medya hesabı Instagram'dan "Metrobüste doğum yaptığı haberini aldığımız anne Hanife Hanım ve baba Cemal Bey’i ziyaret ettik. Çok şükür hem Yılmaz bebek hem de Hanife Hanım iyiler… 😊 Aileyi tebrik ederim; Yılmaz bebeğe de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dilerim." ifadelerine yer verdi.