Ekrem İmamoğlu mahkemeye başvurdu: Ahmak davası darbe girişimidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, istinaf sürecinde devam eden "ahmak davası" ile ilgili olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne duruşmaya katılmak üzere dilekçe sundu. Duruşma sonrası basın mensuplarına konuşan İmamoğlu, "Bu dava şahsıma değil, milletimizin iradesine karşı yapılan açık bir darbe girişimidir" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Nasıl bir yanlış içerisinde olduklarını anlamak yerine iktidarlarını sürdürmek için yargı dahil her enstrümanı kullanmaktan başka hiçbir yol bulamamışlardır. Demokrasi tarihimizi ve büyük bedellerle elde ettiğimiz kazanımlarımızı hiçe dayan bu dava siyasi tarihimize sürülmüş kara bir lekedir. Yassı Ada yargılamalarını, Denizlerin Mahirlerin idamlarını, 1980 Darbesi sonrası siyasi yasakları 28 Şubat sürecini, 15 Temmuz Darbe kalkışmasını yaşamış ve daima bu süreçleri demokrasiye sarılarak atlatmış aziz milletimiz ne pahasına olursa olsun masa başında kurulan bu tuzakları kesinlikle bozacaktır."

"Halkımız süreci tüm vicdanıyla izlemektedir"

"Darbelerden, bugünkü gibi her türlü vesayetten ve siyasi yasaklardan çok çekmiş milletimiz haklarının yeniden bir yargı darbesiyle ellerinden alınmak istendiğinin farkındadır. Halkımız süreci tüm vicdanıyla izlemektedir. Milletin iradesinin üzerinde başka hiçbir güç yoktur. sonuna dek demokrasinin ve millet iradesinin gerektirdiği nezaket ve ahlakla bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğimizin kesin olduğunu milletimizin duymasını istiyorum. Milletimizin iradesine millete saygı gösterin. Demokrasinin önünü açın. Tekrar ifade etmek isterim; millet İmamoğlu'nu nerede görmek isterse, millet İmamoğlu'na neyi yakıştırıyorsa İmamoğlu orada olacak. Bu daha önce de böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır."

"Ahmak ifadesini kime iade ettiğim bellidir"

"Sürecin en büyük cesaretle tarafımızdan takip edildiğini bütün yurttaşlarımın bilmesini isterim. Net ifade edeyim; milletin iradesine kafa tutmayın. Mertçe yarışalım. Bana sarf edilen "ahmak" ifadesini kime iade ettiğim bellidir. Zaten o kişi bana ben de ona dava açtım. Ahmak ifadesinin suç olmadığı Yargıtay kararlarıyla ortadadır. Beni haklı bulan bilirkişi raporları da ortadadır."