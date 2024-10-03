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Bursa'da güneş enerjisi santrali kurulumu için ihaleye çıkıldı

Bursa'ın Büyükorhan ilçesinde "Yap-İşlet-Devret modeli" ile yenilenebilir güneş enerjisinden elektrik üretim santrali (GES) yapımı işi ihale edilecek.

Haber Merkezi
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Bursa'da güneş enerjisi santrali kurulumu için ihaleye çıkıldı
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Büyükorhan Belediye Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karalar Mahallesi’nde bulunan taşınmaz, üzerinde 20 yıl süreli Yap-İşlet-Devret modeli ile 945 kilovat GES kurulumunda kullanılmak üzere yıllık bedel üzerinden kiralanacak.

İhaleye ait şartname ve ekleri, her gün mesai saatleri dahilinde Büyükorhan Belediyesi ihale biriminde görülebilecek ve 2 bin lira karşılığında satın alınabilecek. İhalesi yapılacak GES tesisinin geçici teminatı 660 bin lira olacak.

İhale, Büyükorhan Belediyesi toplantı salonunda, 15 Ekim Salı günü, saat 14.00'te açık artırma usulüyle yapılacak.

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