Bursa'da güneş enerjisi santrali kurulumu için ihaleye çıkıldı

Büyükorhan Belediye Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karalar Mahallesi’nde bulunan taşınmaz, üzerinde 20 yıl süreli Yap-İşlet-Devret modeli ile 945 kilovat GES kurulumunda kullanılmak üzere yıllık bedel üzerinden kiralanacak.

İhaleye ait şartname ve ekleri, her gün mesai saatleri dahilinde Büyükorhan Belediyesi ihale biriminde görülebilecek ve 2 bin lira karşılığında satın alınabilecek. İhalesi yapılacak GES tesisinin geçici teminatı 660 bin lira olacak.

İhale, Büyükorhan Belediyesi toplantı salonunda, 15 Ekim Salı günü, saat 14.00'te açık artırma usulüyle yapılacak.