Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi’ne yeni atama!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi’ne yeni atamayı duyurdu.

'Yaşanan süreç nedeniyle istifa ettim”

Soruşturmada diplomanın geçerli olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse istifa etmişti. Köse'nin istifasının ardından 'baskı' iddiaları gündeme geldi. Köse baskı nedeniyle istifa ettiği yönündeki iddiaları 'Yaşanan süreç nedeniyle istifa ettim diyerek doğruladı.

Prof. Dr. Levent Şahin atandı

Prof. Dr. Köse'den boşalan dekanlık koltuğuna YÖK tarafından vekaleten İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin atandı.

Levent Şahin'in YÖK atama kararında şu ifadeler yer aldı:

"Üniversiteniz İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet KÖSE'nin istifası ve dekanlık görevinin 6 (altı) ay süreyle Üniversiteniz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent ŞAHİN'in uhdesinde yürütülmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve en kısa sürede yeni dekan adaylarına ilişkin önerilerinizin gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim."

Levent Şahin kimdir?

1980 yılında İstanbul’da doğan Levent Şahin, evli ve üç çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini kentin farklı okullarında tamamladıktan sonra, 1998 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) Bölümü’nü kazanarak lisans eğitimine başlamıştır.

2002 yılında Bölümünü dereceyle bitirdikten sonra, aynı yıl içerisinde lisans eğitimini gördüğü Bölümde, Yüksek Lisansa ve eşanlı olarak Asistanlığa başlamıştır. “İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücretlendirmenin Yasal Çerçevesi” isimli teziyle 2005 yılında Yüksek Lisansını tamamlamış ve bir yıl daha aynı Üniversitede asistanlık yaptıktan sonra 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ÇEEİ Bölümü’ne geçerek Doktora çalışmalarına başlamıştır. “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu” isimli teziyle 2010 yılında Doktorasını tamamlamıştır.

2011 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ÇEEİ Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak ataması yapılmış ve sadece bir yıl sonra “Sosyal Politika” alanında Doçent unvanı almaya hak kazanmıştır. 2017 yılından beri İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ÇEEİ Bölümü’nde Profesör Doktor olarak öğretim üyeliğine devam eden Levent Şahin’in Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika ve Yönetim dallarında ulusal ve uluslararası pek çok makalesi, tebliği ve bilimsel araştırma projesi bulunmaktadır.

“Dünden Bugüne İstanbul’da Ulaşım” ,“AB’ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği” kitaplarının iki yazarından biri ve “İşletmelerde Stratejik Eğitim Yönetimi-Kılavuz Model” kitabının da yazarı olan Şahin’in spesifik çalışma alanları içerisinde; Küresel İşgücü Piyasa Analizleri, Strateji Geliştirme ve Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik Kültürü ve Girişimcilik Uygulamaları ile Modern Yönetim Teknikleri gibi konular bulunmaktadır.

Akademik Kariyer

Profesörlük : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul Üniversitesi – 2017

Doçentlik : Sosyal Politika, İstanbul Üniversitesi – 2012

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul Üniversitesi – 2010

Yüksek Lisans : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Onsekiz Mart Üniversitesi – 2005

Lisans : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – 2002

İdari Görevler

Rektör Yardımcılığı : İstanbul Üniversitesi (2020 – 2023)

Dekan : İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (2019 – ……)

Dekan Yardımcısı : İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (2015 – 2019)

Ana Bilim Dalı Başkanı : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı (2018 – ……)