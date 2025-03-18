İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Avukatından ilk açıklama geldi

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı. Alınan karara ilişkin belgeler, savcılık ve YÖK'e gönderilecek.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan konuya ilişkin Halk TV canlı yayınında şu açıklamayı yaptı:

"Bu karar yok hükmündedir"

Kararı biz görmedik, İstanbul Üniversitesi'nin sitesinden yapılan duyurudan okuyoruz. İlana göre üniversite yönetim kurulu kararından bahsediliyor 18 Mart tarihli. Şunu çok açık bir şekilde söyleyeyim; üniversite yönetim kurulunun böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Bu karar yok hükmündedir. Bunu mevzuata dayanarak söylüyorum. 2547 sayılı YÖK kanununun 15. maddesi üniversite yönetim kurulunun kuruluşunu, işleyişini, yönetimini tamamlar.

"Bu bir yetki gaspıdır"

Bu kanun maddesi üniversite yönetim kurulunun görevini tanımlıyor. Yönetim kurulunun böyle bir yetkisi yoktur, bu bir yetki gaspıdır.

" Nasıl kantin bu kararı alamıyorsa üniversite yönetim kurulu da bu kararı alamaz"

Kantinliğin bu kararı almasıyla üniversite yönetim kurulunun bu kararı alması aynı hükümdedir. Nasıl kantin bu kararı alamıyorsa üniversite yönetim kurulu da bu kararı alamaz. Yetkide ve usülde paralellik ilkesi vardır. Bu yatay geçişi fakülte yönetim kurulu yapmıştır bu kararı fakülte yönetim kurulu alır. Ortada aleni bir hukuksuzluk vardır. Diploma iptal edildi haberi yanlıştır. Üniversite yönetim kurulu yetkisi olması olmadan bir metin yazmıştır.