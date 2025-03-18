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İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! CHP'den açıklama geldi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Üniversitesi tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine "Biz bu kararı tanımıyoruz. Diplomasız bir adam diplomaları sorguluyor, diploma ettiriyor. Diplomasız bir adam koskoca profesörlere talimat. Bundan sonra partimizin, Türkiye'nin tepkisini herkes görecektir" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! CHP'den açıklama geldi
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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun  diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı. Alınan karara ilişkin belgeler, savcılık ve YÖK'e gönderilecek.

"Biz bu kararı tanımıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır konuya ilişkin "İnanılmaz gergin durumdayım. Ahlaktan, hukuktan, adaletten yoksun bir karar. Birileri savcığa talimat verdi. Savcı 1453'ten bu yana faaliyet gösteren bir okulun her şeyini, onurunu altüst ederek bu kararı verdirdi. Biz bu kararı tanımıyoruz. Hukuksuzluklarında boğulacaklar. 86 milyon bu kararı tanımıyor. Kınıyorum, utanıyorum. Umarım bu ülkenin tek adamı da bir parça utan duyar. Kimden korkuyorsun sen? Diplomasız bir adam diplomaları sorguluyor, diploma ettiriyor. Diplomasız bir adam koskoca profesörlere talimat veriyor. Bundan sonra partimizin, Türkiye'nin tepkisini herkes görecektir." açıklamasını yaptı. 

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