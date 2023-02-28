Elektronik para kuruluşlarının sermaye yükümlülüğüne erteleme

ANKARA(EKONOMİ)

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 2021 yılı Aralık ayında yürürlüğe girmişti. Yönetmelik bu alanda faaliyet gösteren şirketlere özkaynak ve özsermaye yükümlülükleri getirirken, buna uyum için 28 Şubat 2023’e kadar süre verilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile bu yükümlülüklere uyum için verilen süre 30 Nisan 2023’e ertelendi.