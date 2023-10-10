'Emeklilere 5 bin TL' tepkisi: Kalıcı bir iyileştirmeye ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Erdoğan, fiilen çalışan emeklilerin bu düzenlemeden yararlanamayacağını açıkladı.

Muhalefet ise düzenlemeye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanlığına aday olan Özgür Özel, düzenleme hakkında, "Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkarmadan alacağınız pansuman tedbirler, bu sorunu çözmeye yetmez. Gelin emekli maaşlarını artıracak kanun tekliflerimizi bir an önce görüşelim." dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da düzenlemeye tepki gösterdi.

Ağbaba, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Emekliyi tek seferlik ödemeyle kandıramazsınız! Emekli maaşının enflasyon karşısında kaybını giderecek, kalıcı bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Çalışan emeklilere ikramiye ödenmemesi ise kabul edilemez! Emekli keyfinden değil geçinemediği için çalışıyor!" ifadelerini kullandı.