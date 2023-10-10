Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kamuoyunda sık sık gündeme gelen ve miktarı merak edilen emekliye bayram ikramiyesi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Kabine toplantısından sonra çalışmayan emekli memurlara bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi verileceğini açıkladı.

Peki, tüm emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek?

Emeklilerin merakla beklediği haber

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesine bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yeniden gündeme gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi eklendi. Ancak ikramiye bu kez çalışan emeklilere verilmeyecek.

Emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine bir kereye mahsus olmak üzere 5.000 lira tutarında ikramiye ödenmesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak."

Ödemeler ne zaman yapılacak?

5 bin TL emekli ikramiyesini Kasım ayını ilk yarısına kadar hesaplara yatması bekleniyor.

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.