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Engelli araçları için yeni düzenleme: Üçüncü kişilerin kullanımına kısıtlama getirildi

1 Ocak itibarıyla ÖTV muafiyetli araçların üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasaklandı. Sadece birinci derece yakınlar tescil işlemi sırasında bildirim yapma koşuluyla araçları kullanabilecek.

Haber Merkezi
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Engelli araçları için yeni düzenleme: Üçüncü kişilerin kullanımına kısıtlama getirildi
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Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli indirimi kapsamında ÖTV muafiyetiyle alınan araçların kullanımına yönelik bazı düzenlemeler getirildi.

Buna göre, engelli araçlarının tamamı için "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" ibaresi tescil kayıtlarına işlenecek. Söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasaklandı.

Engelli aracının tescil kayıtlarına "Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir" şerhi eklenecek. Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. Aykırı durumda defterdarlığa bildirim yapılacak.

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