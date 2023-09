Erdoğan açıkladı: Ek ders ücretlerinde ilave artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

3 aylık yaz tatilinin ardından pazartesi günü öğretmen ve öğrencilerin buluştuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi yetiştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Mesleğini tutku ile icra eden idealist bir öğretmenin milletimize yaptığı hizmetleri anlatmaya kelimeler kifayet etmez. Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun diyorum. Üzerimde hakkı ve emeği olan saygıdeğer öğretmenlerimi burada bir kez daha saygıyla anıyor vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi yetiştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yine bu vesilesiyle Necmettin Yılmaz ve Aybuke Yalçın gibi görevi başında şehit edilenleri rahmetle yad ediyorum. Türkiye’nin müreffeh yarınlarını için mücadele ederken bizden kopartılan öğretmenleri hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. İnsanımızın gönlünü fetheden şehit Aybüke Yalçın'ın ismini ülkemizin en büyük petrol rezervine sahip Cudi Gabar'daki petrol sahasına verdik. Günlük 100 bin varil üretim yapacak petrol sahamız Türkiye'ye değer kattıkça şehidimizin adı da nesilden nesle aktarılmaya devam edecektir. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 29 Ekim tarihinde millet olarak bu önemli yıl dönümüne ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bu topraklardaki bin yıllık şanlı mazimizden aldığımız cesaret ve ilhamla devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz. Geçen sene Cumhuriyetimizin 100. yılına bir selam mahiyetinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kamuoyumuz ile paylaşmıştık." dedi.

Farklı görüşlerden insanların Türkiye Yüzyılı vizyonunu sahiplenmesinin devleti yönetenler olarak kendilerine cesaret verdiğini güven aşıladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun siyasi bir söylemden öte ayakları yere basan, tutarlı, kapsamlı hedefler bütünü olduğunun görülmüş olduğunu ifade etti.

"Ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz"

Mayıs ayındaki seçimlerde milletin Türkiye Yüzyılı'na olan güçlü desteğinin teyit edildiği söyleyen Erdoğan, "İstiklalden istikbale kurduğumuz bu köprüyü inşallah güçlendireceğiz. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi 85 milyon el ele, gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Tarih boyunca nice engeli aşan, nice saldırıyı püskürten, nice oyunu bozan, nice imkansızı başaran mücadeleci bir milletin evlatları olarak bu hedefimize de ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Böylesine kendimizden emin ve iddialı konuşmamızın arka planında 21 yıllık emek, özveri ve çalışma vardır. Biz ne yaptığımızı 21 yılda neyi başardığımızı çok iyi biliyoruz. Biz kendimizi de milletimizi de Türkiye'nin potansiyelini de biliyoruz. Çünkü biz 2002'den beri boş durmadık. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önündeki taşları temizledik, alt yapısını kurduk. Eğitimden teknolojiye, ulaştırmadan savunmaya, demokrasiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda çok ciddi hazırlık yaptık. Bu süreçte eğitime daima özel önem ve öncelik verdik. Bakınız 2002 yılında göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi. Bugün bu sayı iki kata yakın artışla 620 bine çıktı. 21 sene önce yaklaşık 500 bin öğretmenimiz varken şimdi 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'ini biz atadık. Rekor sayıdaki atamalar yanında öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Şimdi bakanlığımıza bağlı olarak resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız. Milli Eğitim Burslusu lisans üstü öğrencilerimizin burslarını da okudukları okulların şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitimin kurumlarındaki alt yapı problemlerini önemli ölçüde çözdüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarımızdaki 560 bin etkileşimli tahta sayısını 2023 yılı sonuna kadar 620 bine ulaştıracağız. Okullarımızın fiziki alt yapısı yanında darbeci zihniyetin eğitim sisteminde açtığı tahribatı da giderdik. Meslek liselerine üvey evlat muamelesi yapan katsayı adaletsizliğine son verdik. Ortaokul ve liselerde başörtüsü yasağını kaldırarak kız evlatlarımızın eğitimdeki önünü açtık. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak hem velilerimizi büyük bir yükten hem de öğrencilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaştırmaktan kurtardık. Hayatın dinamizmi içinde yeni ihtiyaçların ortaya çıkması gayet doğaldır. Sadece teknolojik imkanlar değişmedi. Aynı zamanda insanlar değişti. Talepler değişti. Karşı karşıya kalınan sorunlar değişti. Tüm bunlarla birlikte elbette beklenti ve istekler de değişti. Hayata dair her alanda köklü değişimler yaşanırken eğitim yöntemlerinin, araçlarının ve müfredatın aynı kalması düşünülemez. Biz böyle gelmiş böyle gitsin zihniyetinin bedelini ağır ödemiş bir ülkeyiz. Pırıl pırıl çocuklarımızı yasakçı, tek tipçi, eğitim sisteminin paslanmış dişlileri arasında kaybettik. Sınav odaklı, sınavlardaki başarıya odaklı bakış açısı ne yazık ki eğitim sistemimizin yarayan kanalarından biri oldu. Düşünmeye, sorgulamaya, öğrencilerimizi sanat, spor, bilim gibi farklı alanlardaki kabiliyetlerini keşfetmeye önem verilmedi. Milletimizi asırlardır ayakta tutan manevi değerler örselendi, yok sayıldı. Devlet vatandaşlarımızın talepleri karşısında kör sağır kesildi. Tüm bu acı tecrübelerimizin ışığında artık şunu çok net görebiliyoruz, eskiye öykünerek zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız.85 milyon olarak hepimizin 1. önceliği evlatlarımızın geleceğidir. Eğitim meselesinde siyasi görüşü ne olursa olsun tüm paydaşların yapıcı görüşlerine açığız. Yapılan her çalışmaya kapı duvar olmak yerine eğitimde kaliteyi artıracak projeler sunulsun. Ama doğrudan istikbalimizi ilgilendiren eğitim konusu ideolojik kakafoniye mahkum edilmesin. Aynı durum darbe anayasası yerine ülkemizi sivil, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturma hedefimiz için de geçerlidir. Türk demokrasisi sivil anayasa yapacak olgunluğa ulaşmış, 15 Temmuz ihanetinden alnının akıyla çıkarak rüştünü ispat etmiştir. Cumhuriyetin 2. Asrındaki yolculuğunu sivil bir anayasa ile yapmamız amaçlarımıza daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır. Elbette yeni anayasamızı bizim her zaman ve her yerde ifade ettiğimiz gibi 4 ana sütun üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz. Bunların da tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri olduğunu ısrarla söylüyoruz. Devletimizin bekası milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü ayyıldızlı bayrağımızın temsil ettiği bağımsızlık bizim kırmızı çizgimizdir.” dedi.

CHP'li Milletvekili Tanrıkulu'ya tepki

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ya TSK’ya yönelik sözlerine üzerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte bir tane sözde bir milletvekili çıkmış benim Mehmetçiğime saldırıyor. Ama mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor. Veya bir müeyyide uygulamıyor. Şu anda bu topluluk, bu sözde milletvekillerine gerekli dersi gerektiği zaman en ideal şekilde verecek kalitededir. Biz Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Küresel güç odaklarının özendirdiği sapkın akımlarla mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz"

Türkiye Yüzyılı'nın her konu olduğu gibi eğitimde de yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılın tecrübesi, halkın talepleri ve günün ihtiyaçları doğrultusunda bazı projelerin hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Öğretmenlerin lisans programlarında öğretmen istihdamı ve mesleki geliştirme süreçlerini yeniden ele aldıklarını ifade eden Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada amacımız öğretmenlerimizin hem mesleklerini daha huzurlu icra etmelerini hem de evlatlarımızın daha başarılı yetiştirilmelerini sağlamaktır. Akıllı telefonlarla birlikte sosyal medya araçlarının gençlerimizin arasında kullanımının yaygınlaşması yeni problemleri beraberinde getirmektedir. Ekran bağımlılığı, odaklanma sorunu, kişisel bilgilerin bilinçsizce paylaşılması, ciddiyet ve disiplin eksikliği bunlardan sadece bir kısmıdır. Bu sıkıntıların önüne geçecek adımları atıyoruz, atacağız. Dijital mecraların dili kısırlaştıran etkisi karşısında Türkçemizin iyi konuşulması, güzel yazılması ve okunmasını teşvik ediyoruz. Öğrencilerin kelime hazinelerini kavram bilgilerini ve düşünme becerilerini geliştirmeleri için her türlü çabayı göstereceğiz. Küresel güç odaklarının özendirdiği sapkın akımlarla mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz. Aile müessesini koruyacak, çocuklarımızı ailevi değerlerimizin aydınlık rehberliğinde yetiştireceğiz. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek nasıl görevimiz ise küresel çetelerin dayattığı sapkınlıklarla mücadele etmek de asli vazifemizdir. Yeninin peşinden koşarken geçmiş kazanımlarımıza halel getiremeyiz. Eğitime dair konularda geçmişin başarılarının devam ettirilmesi çok önemli. Yıkarak değil üzerine koyarak gideceğiz. İyi projeleri sahiplenerek varsa eksiklerini tamamlayacağız. Şimdiye kadar hükümet olarak bu anlayış ile hareket ettik. Mesleki eğitimde yakın dönemde devreye aldığımız projelerle ülkemizin iş gücü ihtiyacının karşılanması noktasında çok iyi bir konuma geldik. Okul, sanayi ve aile işbirliğini çok güçlü bir şekilde tesis ederek bu alanda kanayan yaramıza çare ürettik. Şehirlerimizin nüfusunun ve çalışan sayımızın artması neticesinde ortaya çıkan okul öncesi eğitim kurumu ihtiyacını süratle gideriyoruz. Çıraklık eğitimi yeniden rayına oturttuğumuz ve takdirle karşılanan bir başka başarı hikayemizdir. İnşallah bu projeleri güçlendirerek yola devam edeceğiz"

Deprem bölgesi

6 Şubat depremlerinin eğitim ve öğretimde açtığı yaraları sarmanın en öncelikli gündem maddeleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketinde 936 okul, 11738 dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Planladığımız okul ve derslik sayılarına ilaveten acil ihtiyaç duyulan yeni 2 bin 571 dersliğimizi açtık. Toplam 15 bin 720 dersliğimizi ise gelecek sene hazır hale getireceğiz. Bugüne kadar bölgedeki 48 bin dersliğimizin bakım onarım çalışmasını yaptık. 11bin konteynırımızın hazırlanarak öğretmenlerimizin hizmetine sunuldu. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitimde sıkıntı olmaması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizden yarınlara heyecanla ve umutla bakmalarını ama şu 4 kelimeyi de unutmamalarını oku, düşün, uygula, neticelendir. Kendilerini geleceğe çok iyi hazırlamalarını bunun için çok iyi okumalarını, öğrenmelerini, araştırmalarını istiyorum." diye konuştu.