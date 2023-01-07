Erdoğan: Önümüzde 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Kumluca'daki sel bölgesiyle ilgili, "Meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı, 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Konuşmasında Altılı Masa'ya tepki gösteren Erdoğan, "Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı Masa'daki vesayetin adı, siyasi vesayet. Yeni bir seçimin arifesindeyiz. Karşımıza yine 'yaptırmayız' ittifakıyla çıktılar. Üstelik kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil altı başlı yürütme peşinde koşuyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaklaşan seçim konusunda, "Önümüzde 5 ayımız var. 5 ay boyunca durmak yok. Sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" diye konuştu.