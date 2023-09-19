Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.
AA
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New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu bildirildi.
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