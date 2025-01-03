Eski AK Partili milletvekilleri mahkemelik oldu: 50 bin TL'lik tazminat davası...

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Denizolgun, AK Partili Ali İhsan Arslan için “BDDK’ya, Bakanlıklara, adliye, emniyet ve istihbarat kurumlarına, AK Parti genel merkezine, muhalefet kanatlarına, nice kritik kuruma, muhtelif zamanlarda bazı bağlantıları vesilesiyle müdahale etti” iddiasında bulunmuştu.

Arslan ise Denizolgun hakkında “Alenen hakaret, iftira ve tehdit” suçlamasıyla manevi tazminat davası açtı. Denizolgun ise dava dilekçesini paylaşıp, “Sayende; AK Parti düşmanı olan, hain AKP’liler de yargılanacak” diye yazdı.

Denizolgun’un paylaşımının tamamı şöyle:

"AK Partili olmayan, AKP'li olan guguk kuşum dediğim için, terörist kurişiilerle bir ittifak yaptığını ifşa ettiğim için, çok dertlenip, önce yakın gördüğü tüm kapılardan destek arayan, fakat umduğunu hiç bulamayıp, kapıların bir bir yüzüne kapandığı gördükten sonra, devletimizin ve kurumların artık kendisine farklı bir gözle baktığını anladıktan sonra, hatta devletimizi yurtdışından fon paraları getiriyorum hilesiyle, aslında kurişiilere para aktarma operasyonu yapması da suya düştükten sonra, şahsımı mahkemeye veren, mücahit kod adlı Ali İhsan Arslan, mahkemelere tesir etmek için, hakimlere müdahalede bulunmak için, hain olan, kendisiyle zıt dünya görüşüne sahip olduğu halde, mecburen hangi külliye baş danışmanının kapısını çalmak zorunda kaldı?

Ak Partili olmayan, çok marjinal fikirlere, inanışlara sahip olan, cumhurbaşkanımıza ihanet eden, külliyemizin çatısını işgal etmeye çalışan, sesi fazlaca gür çıkan, gizli ajandalarla cumhurbaşkanımızın karşısına; açıkları, günahlar galerisi çokça bulunduğu için, avuçlarına ve kafese iyice almayı başardıkları için, meşhur bir siyasetçiyi iyi yönetebilen, yine ak parti kökenli olmayan bu meşhur siyasetçiyi alternatif lider olarak çıkarmaya hazırlanan, külliyemizdeki bu baykuşlar çetesinin başı olan, baş baykuş olan kim?

Milletimizin evi olan, külliyemizi işgal etmeye çalışan; hain olan bu baykuşlar çetesini, baş baykuşu ve esir edilmiş olan meşhur siyasetçinin ismini şu anlık ifşa etmeyeceğimi söyleyerek, tavırlarının bu yazıdan sonra değişip değişmeyeceğini ölçerek süreci ilerleteceğim. Mücahit Arslan, Kurişiilere destek olmaya halen devam ettiği için bunlar oluyor.

2024 tarihinde ele aldığım; 1 Haziran, 31 Mayıs, 26 Mayıs, 25 Mayıs, 24 Mayıs yazılarım iyi okunduğu vakit, S.S teşkilatı başlığıyla hangi meşhur siyasetçiyi kast ettiğim, baykuşlar çetesi diyerek, külliyemizdeki hangi baş danışmanları kast ettiğim, çok kolay şekilde anlaşılacaktır.

Bizi halen tam tanıyamamış olanlar için ifade ediyorum;

Cemaat tarafımızın dışında, ailemizin diğer damarları da, 200 yıldır, Tanzimat dahil, devletimizin ve siyasetin en merkezi mevkilerinde; Sadrazamlık, Paşalık, Nazırlık, Büyükelçilik, Şûrâ-yı Devlet üyeliği, Mebusluk, Milletvekilliği, ve Bakanlık olmak üzere, her dönem, her kuşak, Denizolgunlar olarak; aktif ve kritik görevlerde devletimize hizmet etmeye devam etmektedir.

Hülasatülkelam; bizler buralarda çok eskiyiz. Kimler yenidir, kimler tecrübesizdir ve cahildir, bizleri hiç alakadar etmez.

Devletimizin yazılı olmayan; gerçek ve derin işleyişini bilenler, sistematiğini çözenler, asla Denizolgunları karşısına almaz. Hatta; gerçek ve akil olan Devlet Adamları; iktidardan veya muhalefetten olsun, tüm hakiki Devlet Adamları ya babamın, ya da amcamın yakın dostudur. Ama Denizolgunların en az biriyle muhakkak yakın dosttur.

Eşkıyalardan ve haramzadelerden olan, Dünyanın gelmiş-geçmiş en büyük terör örgütü olan; Kurişiilerle dost olanlar ise, gerçek ve akil Devlet Adamı olamayanlardır. Sonradan görme ve çakma olan, makamlarına ihanet edenlerdir ya da siyasete pavyonlardan tanıdıklar bularak başlayanlardır.

Bizim kimseyle, hiçbir sistemle, milletle, meşreple, cemaatle, tarikatla; bize ve yolumuza bulaşmadığı sürece hiçbir derdimiz yok.

Bundan önce de, bazı siyasi isimleri; Kurişiilerle veya Amcamın Ebu Cehil dediği Turan Kıratlıyla iltisaklı olmaları sebebiyle hedefe koydum. Akil olanlar ise, hemen bize barış çubuğu uzattı. Bu çubuktan sonra, bizim işlerimize karışılmadığı sürece, huylar değiştiği sürece biz niye adaletsizlik yapalım veya ifşalamaya devam edelim?

Mücahit; Denizolgunları ve gerçek İmamı Rabbani Evlatlarını çözseydi, iş buralara hiç gelir miydi?

Men dakka, dukka.

Aşağıdaki mahkeme kağıtları için, çok teşekkür ediyorum, Mücahidim.

Adalet icabı; Kurişiiler hakkında şu anda hazırlanan terör dosyasına, siyasi ayak olarak, 2. Beyin olan bağırsak olarak, ismini ihbar ederek, evine kağıtlar göndereceğim."