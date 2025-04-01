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Eski İTO Başkanı Fazıl Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

İstanbul Ticaret Odası'nın 15. ve 16. Dönemlerinde Başkanlık yapmış Fazıl Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Eski İTO Başkanı Fazıl Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti
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İTO'nun 15 ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Ticaret Odamızda 15. ve 16. Dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş olan Fazıl Mehmet Yıldırım’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi, 01 Nisan 2025 Salı günü (BUGÜN) ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Fazıl Mehmet Yıldırım’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyasına başsağlığı diliyoruz."

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