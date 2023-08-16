Eskişehir'de orman yangını
Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
AA
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İlçenin Taştepe mevkisindeki karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede edildi.
14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personelle yürütülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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