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Eskişehir'de orman yangını

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İlçenin Taştepe mevkisindeki karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede edildi.

14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personelle yürütülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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