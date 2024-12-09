Fatih Erbakan: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalıdır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Beşar Esad hükümetinin sona erdiğini ancak kurulacak yeni hükümetin nasıl şekilleneceğinin büyük önem arz ettiğini kaydetti. Erbakan, "ABD ve İsrail kuklası bir yönetim mi olacak yoksa gerçekten Suriye halkının ve bölgedeki Müslüman ülkelerin çıkarlarını koruyacak bir yönetim mi olacak?" diye sordu.

ABD ve İsrail başta olmak üzere dış güçlerin, Suriye üzerinde uzun yıllardır oynadıkları oyunların hız kazandığını söyleyen Erbakan, dış güçlerin Suriye’nin kuzeyinde YPG/PYD terör devleti kurmak istediğini belirtti. İsrail’in Suriye’deki otorite boşluğundan faydalanarak Suriye’den toprak almak istediğini, dış güçlerin ise İran’ın Filistin direnişine desteğini kesme planları olduğunu ifade eden Erbakan, "İran’ın bölgedeki önemli müttefiki Suriye rejimi de düştükten sonra artık bir an evvel İran’a askeri bir müdahalede bulunmak veya İran’da bir iç savaşın gerçekleşmesini istiyorlar" ifadesini kullandı.

Riyad’da düzenlenen İslam İş birliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Arap liderlerine yönelik "tehdit" içeren sözlerini hatırlatan Erbakan, bu sözlerin İsrail’in Suriye’deki otorite boşluğunu kendi lehine kullanma çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

"Suriye’de adil ve kapsayıcı bir yönetim kurulmalı"

Suriye’de bundan sonra kurulacak yönetimin adalet ve kapsayıcılık ilkelerine dayalı olması gerektiğini kaydeden Erbakan, "Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalıdır. Suriye’nin Irak gibi parçalanması, Allah korusun Türkiye ve İran’ın bölünmesini de beraberinde getirir. Türkiye, bu kirli oyuna karşı gerekli adımları acilen atmalıdır" ifadelerini kullandı.