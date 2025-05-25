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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "sarı-kırımızı" oldu

Galatasaray 2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Kutlamalar şimdiden başlarken İstanbul'un köprüleri de kutlamalara eşlik ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Haber Merkezi
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "sarı-kırımızı" oldu
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlaması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, "sarı-kırımızılı" renklere büründü.

Sarı-kırmızılılar ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.

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