Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "sarı-kırımızı" oldu
Galatasaray 2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Kutlamalar şimdiden başlarken İstanbul'un köprüleri de kutlamalara eşlik ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlaması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, "sarı-kırımızılı" renklere büründü.
Sarı-kırmızılılar ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.
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