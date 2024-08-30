Fehmi Köfteoğlu, son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı

EKONOMİ Gazetesi köşe yazarı ve Seyahat Endüstrisi sayfasının editörü Fehmi Köfteoğlu için İstanbul Zincirlikuyu Camiisi’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, organ ve kadavra bağışında bulunan Fehmi Köfteoğlu’nun naaşı, alkışlarla uğurlanarak, İstanbul Tıp Fakültesi’ne teslim edildi.

Taziyeleri eşi Sema Köfteoğlu ve kızı Su Köfteoğlu Anwary’nin yanı sıra kardeşleri, Bedii, Kerem, Ceyhan, Hicran, Handan, Semra, Selma, Feyzi ve Devrim Köfteoğlu’nun kabul ettiği Fehmi Köfteoğlu’nun cenazesinde pek çoğu çalışma arkadaşı olan kalabalık bir gazeteci topluluğu hazır bulundu. Yanı sıra turizm camiası da usta gazeteci Fehmi Köfteoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Coral Travel Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, Genel Müdürü Zafer Alkaya, Antalya Barut Otelleri sahiplerinden Haydar ve Ahmet Barut, Visitur kurucusu TÜRSAB eski Başkanı Talha Çamaş, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Fest Travel kurucusu Faruk Pekin, EMİTT Turizm Fuarı Genel Müdürü Hacer Aydın, Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Tur Andiamo kurucusu Cem Polatoğlu. CHP Antalya mililetvekili Sururi Çorabatır, Aksa Oteleri kurucusu Ramazan Arslan, Likya World sahiplerinden Zeynep Silahtaroğlu ile Scala Yayınları sahibi Hakan Feyyat törene katılan isimler arasındaydı. Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, Fehmi Köfteoğlu'nun turizm sektörünün akıl danıştığı isimlerin başında geldiğini söyleyerek, "Camiamız için büyük bir kayıp. Gayretleri unutulmaz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sokakta gazete satan çocuktan, duayen yazarlığa uzandı

1957 yılında Mardinli Köftezade ailesinin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Fehmi Köfteoğlu, mesleğiyle çocuk yaşlarında sokaklarda gazete satarak tanıştı. 51 yıl gazetecilik mesleğine gönül verdi. İhtisas gazeteciliğinin en iyi örneklerini sergilediği turizm haberciliğinde uzmanlaştı. Çok sayıda gazetede, dergide ve dijital yayında mesleğini icra ederken, geride binlerce haber, köşe yazısı, el verdiği gazeteci ile gelişmesine katkı sunduğu turizm endüstrisinden sevenlerini bıraktı.