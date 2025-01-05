Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e neden hakkını helal etmedi? Ünlü isimle davalık olmuştu

Arabesk müziğin önemli ismi Ferdi Tayfur, filmlerindeki 'Ferdi' karakteriyle hafızalarda yer etmiş, şarkıları ise milyonlarca kişi tarafından ezbere bilinmiştir. Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlandıktan sonra, ilk müdahalesinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Hayranları cenazeye akın etti

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde dün Tayfur için düzenlenen cenaze törenine binlerce hayranı akın etti. Şarkılarının gözyaşları içinde söylendiği usta sanatçı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ata Demirer ile yaşadığı tartışma gündem oldu

Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından yıllar önce oyuncu Ata Demirer ile yaşadığı tartışma yeniden gündem oldu. Ferdi Tayfur, katıldığı bir programda Ata Demirer’in ‘Lambalı Saz’ isminde bir film projesi olduğunu söylemiş, Ata Demirer ise “Ferdi Abi senaryosunun adını söyledi ve Almanya’dan Türkiye’ye göçen, lambalı saz icat eden bir karakterle ilgili olduğu gibi, bu minvalde şeyler anlattı” diye konuşmuştu.

Ferdi tayfur, "Senaryomu çalmış” demişti

Berlin Kaplanı filminin vizyona girmesinin ardından tartışma büyümüş, Tayfur şu açıklamayı yapmıştı: Filmi izleyince şaşkınlığımı, yaşadığım şoku anlatamam. Benim amcamla yaşadığım hikâyeden yola çıkıp yazdığım ve 3 yıl önce kendisine okuması için gönderdiğim 'Lambalı Saz' senaryomu çalmış. Sağlık sorunlarım öncesi Fuat Güner’in programında filmde oynamasını teklif etmiştim. Bunu fitil fitil kanuni yollarla burnundan getireceğim. Yazıklar olsun.

Tayfur: Hakkımı helal etmiyorum

Yaşanan tartışmanın ardından Ata Demirer dava açmış ve kazanmıştı. Mahkeme senaryonun Ata Demirer’e ait olduğuna hükmetmişti. Ferdi Tayfur ise karar sonrasında filmde kendi senaryosundan alıntı yapılarak çekilmesinden dolayı üzülerek felç geçirdiğini söylemişti. Tayfur, Ata Demirer’e “Hakkımı helal etmiyorum” demişti.