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Ferdi Tayfur'un sevenleri hastane önünde toplandı: Hep birlikte "Hatıran Yeter" şarkısını söylediler

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sanatçının hayranları hastane önünde toplanarak hem dua etti, hem de hep birlikte şarkı söyledi.

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Ferdi Tayfur'un sevenleri hastane önünde toplandı: Hep birlikte "Hatıran Yeter" şarkısını söylediler
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

Usta sanatçı, sabah saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hastane önünde insan seli

Tayfur'un ölümü hayranlarını yasa boğdu. Sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından pek çok kişi, sevenleri ve hayranları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı.

Sanatçının hayranları hastane önünde toplanıp hep bir ağızdan "Hatıran Yeter" şarkısını söyledi. O anlar kameralara yansıdı.

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