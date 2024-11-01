Fethullah Gülen'in çantası açıldı, içinden vasiyeti çıktı: Kefen parasının fiyatı dikkat çekti

ABD'de 20 Ekim'de hayatını kaybeden FETÖ başı Fethullah Gülen'e ait bavul ve çantadan çıkan bilgiler gün yüzüne çıktı. Buna göre, Gülen'in kitaplarının telif haklarını bir vakfa bıraktığı, eşyaları arasında ise 2 bin dolar "kefen parası" ve 12 bin 640 dolar değerinde çeyrek altın bulunduğu ifade edildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Gülen'e ait bavul ve çantanın 26 Ekim'de, Gülen'in kardeşleri Fazilet Korucuk ve Mesih Gülen'in yanı sıra Adem Kalaç, Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu, Kemal Gülen, Muhammed Yeşilyurt, Numan Yiğit ve Abdullah Aymaz tarafından açıldığı kaydedildi.

Kitaplarının telif haklarını vakfa devretmiş

Çantadan Gülen'in kitaplarının telif haklarını "Cascade Trust" isimli bir vakfa devrettiğine dair bir vekaletname çıktığı kaydedildi. Vakfın kuruluş amacının ise "Gülen'in fikirlerini inceleyen, uygulayan eğitim kuruluşlarına dağıtılmasını yönlendirmek" olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre Gülen'in eşyaları şu şekilde:

"Kitap teliflerinden kalan 20 bin 20 dolar, kefen parası olarak ayrılmış 2 bin dolar, hediye olarak kullanılmak üzere 12 bin 640 dolar değerinde çeyrek altın, yazıldığı dönemdeki borçlarının ödenmesini istediği vasiyetname, kitap teliflerini bir vakfa bağışladığını gösterir bir vekaletname, 1 adet köstekli saat, 1 adet takım elbise, kişisel eşyalar ve kimlik belgeleri."