FETÖ elebaşı Gülen'i gömme hazırlıkları: Çiftliğe iş makinesi getirildi

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiği görüntülendi.

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in gömüleceği muhtemel yerler arasında öne çıkan çiftlik evinin etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

Elde edilen diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görülüyor.

FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.