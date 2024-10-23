  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. FETÖ elebaşı Gülen'i gömme hazırlıkları: Çiftliğe iş makinesi getirildi
Takip Et

FETÖ elebaşı Gülen'i gömme hazırlıkları: Çiftliğe iş makinesi getirildi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FETÖ elebaşı Gülen'i gömme hazırlıkları: Çiftliğe iş makinesi getirildi
Takip Et

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiği görüntülendi.

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Gülen'in gömüleceği muhtemel yerler arasında öne çıkan çiftlik evinin etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

Elde edilen diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görülüyor.

FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.

Benzine indirim var mı? İşte 23 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine indirim var mı? İşte 23 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacakMeteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sisli ve puslu hava etkili olacakGündem
Ekmekte zam bilmecesi... Fırınlar fiyat artırdı: 'Zamlara karşı gelemiyoruz'Ekmekte zam bilmecesi... Fırınlar fiyat artırdı: 'Zamlara karşı gelemiyoruz'Ekonomi
McDonald's'da burger skandalı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı, 1'i hayatını kaybettiMcDonald's'da burger skandalı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı, 1'i hayatını kaybettiŞirket Haberleri

 

Gündem
﻿FETÖ elebaşının provokatörlüğünü yapan 4 kişi hakkında gözaltı kararı
﻿FETÖ elebaşının provokatörlüğünü yapan 4 kişi hakkında gözaltı kararı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın jandarmayla konuşması kendisini ele verdi
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın jandarmayla konuşması kendisini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya'ya gidecek
Kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda: Boşanma davalarında bekleme süresi 3 yıldan 1 yıla düştü
Kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda: Boşanma davalarında bekleme süresi 3 yıldan 1 yıla düştü
Türkiye’de engellenen Roblox’tan açıklama
Türkiye’de engellenen Roblox’tan açıklama
Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak