  3. FETÖ’nün sınav ağı deşifre edildi: 13 şüpheli gözaltına alındı
2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup şahıslar tarafından temin edildiğine ilişkin 13 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup şahıslar tarafından temin edildiğine ilişkin soruşturma yürütüldü.

Soruşturmalar kapsamında yapılan ifade analizlerinde sınavdan önce sınav sorularını aldığı-verdiği şeklinde haklarında beyan bulunan 8 ihraç edilmiş kamu görevlisi şüpheli, örgüt mensuplarınca KPSS’ye yönelik oluşturulan çalışma evlerinde kalan 1’i aktif kamu çalışanı, 1’i özel sektör çalışanı olmak üzere 2 şüpheli, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 özel sektör çalışanı şüpheli olmak üzere toplam 13 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde, 14 Ekim tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

