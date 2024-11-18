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Figen Yüksekdağ'ın acı günü! DEM Parti'den başsağlığı mesajı

8 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ hayatını kaybetti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yüksekdağ’a başsağlığı diledi.

Haber Merkezi
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Figen Yüksekdağ'ın acı günü! DEM Parti'den başsağlığı mesajı
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8 yıldır cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ hayatını kaybetti. 

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, cezaevinde tutulduğu süre boyunca hem babasını hem de iki kardeşini kaybettiğini hatırlattıkları Yüksekdağ'a başsağlığı diledi.    

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın mesajı şöyle: 

"Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı ve mücadele arkadaşımız Figen Yüksekdağ’ın abisi Hüseyin Yüksekdağ’ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sevgili Figen Yüksekdağ, haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğu süre boyunca hem babasını hem de iki kardeşini kaybetti.

Ani bir şekilde aramızdan ayrılan Hüseyin Yüksekdağ’a rahmet diliyor, Figen Yüksekdağ’ın acısını paylaşıyor ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Tülay Hatimoğulları – Tuncer Bakırhan
DEM Parti Eş Genel Başkanları
18 Kasım 2024"

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