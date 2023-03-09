Gazeteci Demirdöğen ile Çağdaş yaşamını yitirdi

Çağdaş Gazeteciler Derneği eski Genel Başkanı, eski RTÜK üyesi gazeteci İsmet Demirdöğen, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında yaşamını yitirdi. Demirdöğen, bugün saat 12.00'de Oran Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından, saat 14.00'te Ankara Gölbaşı mezarlığında toprağa verilecek.

Gazeteciliğe ANKA Haber Ajansı’nda başlayan Demirdöğen, çeşitli gazete, dergi ve televizyonlarda; muhabir, parlamento büro şefi, haber müdürü, haber koordinatörü ve Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. 1996-2003 yılları arasında Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde Genel Başkanlık görevini yürüttü. 2013-2015 yılları arasında CHP TBMM Grubu’nun basın danışmanlığını yaptı. Daha sonra CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçildi. Demirdöğen, bu görevini de 2015-2019 yılları arasında yürüttü.

Öte yandan, 30 yılı aşkın süredir Hürriyet'in kültür ve sanat alanındaki Gösteri dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürüten, gazeteci ve sanat eleştirmeni Hami Bülent Çağdaş (70) da hayatını kaybetti. Çağdaş, uzun yıllardır yaşadığı Emirgan'daki Hamid-İ Evvel Camii'nde dün kılınan cenaze namazının ardından Emirgan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İsmet Demirdöğen ve Hami Bülent Çağdaş için başsağlığı mesajı yayımladı.