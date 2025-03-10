Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şam ve Halep’i kardeş şehir ilan ediyor

AK Partili Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Suriye’nin Şam ve Halep kentlerini kardeş şehir ilan edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mart ayı oturumuna sunulan gündem teklifinde, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Suriye’nin Şam ile Halep şehri arasında müşterek bir kardeş şehir ilişkisi kurularak, iki şehir arasında ortak projeler geliştirmek, yürütmek ve çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek amaçlanmakta olup, bu kapsamda Gaziantep ve Şam şehirleri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması ve kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yetki verilmesi” istendi.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şam ve Halep şehirleri ile kardeş şehir olunması ve bu konuda protokolün imzalanması için Fatma Şahin'e yetki verilmesi maddelerini meclis gündemine getiriyor. Maddeler yarınki meclis toplantısında görüşülecek. Yerel yönetim alanında bilgi ve tecrübelerinin karşılıklı değişimini teşvik edeceklermiş. Vallahi ben demiyorum, kendileri gündem maddesine aynen böyle yazmışlar."