Gazipaşa Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Alanya Gazipaşa Havalimanına iniş sırasında lastiği patlayıp ön dikmesi üzerine iniş yapmak zorunda kalan Corendon Havayolları’na ait Boing 737 tipi yolcu uçağının kaldırılmasından sonra havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.
Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 tipi #XC1031 Köln – Alanya Gazipaşa uçağının iniş sırasında ön tekeri patladı. Uçak acil olarak ön dikme üzerine indi.
Olaydan sonra kapatılan Alanya - Gazipaşa havalimanı yeniden uçuşlara açıldı. Yaklaşık 11 saat kapanan pist uçağın park yerine çekilmesinin ardından saat 21:05’te tekrar uçuşlara açıldı.
Uçağın iniyinden sonda yolcular tahliye edilirken ölen yada yaralanan olmamıştı, uçağın pistten kaldırılması çalışmaları nedeniyle Havalimanı 12 saat NOTAM’lanmıştı.