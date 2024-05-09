Bir uçak daha gövdesi üzerine indi

Corendon Havayolları’nın bugün Almanya’nın Köln şehrinden havalanan Boeing 737 tipi JH-TJF kuyruk tescilli XC-1031 sefer sayılı uçağı saat 06:25 Gazipaşa Havalimanına 184 yolcusunu alarak havalandı.

Alanya- Gazipaşa Havalimanı’na saat 10:45’te iniş yapan uçak inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. Uçak iniş yaptıktan sonra ARFF ekipleri olaya anında müdahale ederek olası bir tehlikenin önüne geçti.Bu arada yolcular da TAV ve Havaş çalışanları tarafından terminale alındı. Olayda yaralanan olmadı.

Gazipaşa Havalimanı 12 saat uçuş trafiğine kapandı

Havalimanında süren çalışmalar nedeniyle NOTAM’landı. Yani havacılara bilgi notu ile kurtarma işlemleri tamamlanıncaya kadar pist 12 saat uçuş operasyonla kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Corendon Airlines'e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişini müteakip lastiğinin patladığı ve ön dikmesinin hasar aldığı bilgisi verilerek, "Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir, ilk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert (yönlendirme) ettirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, teknik ekibin incelemesinin ardından uçağın pistten çekilme işleminin yapılacağı kaydedildi.