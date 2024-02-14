Gedik Piliç'in kurucusu Halil Gedik yaşamını yitirdi
Gedik Piliç’in Kurucusu ve Onursal Başkanı Halil Gedik yaşamını yitirdi.
Gedik Piliç’in Kurucusu ve Onursal Başkanı Halil Gedik, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Halil Gedik’in cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Uşak’ın Eşme ilçesindeki Eşme Merkez Camisinden kaldırılacak.
Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik’in babası Halil Gedik’in vefatının ardından şirketin sosyal medya hesabından, "Başımız sağ olsun. Kurucumuz, Onursal Başkanımız ve değerli büyüğümüz Halil Gedik’in vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.” mesajı paylaşıldı.