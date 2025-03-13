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Gelenek bu yıl da bozulmadı: Yaren leylek yuvasına geldi

Balıkçı Adem Yılmaz ile hikayeleri filmlere konu olan Yaren leylek, bu yıl 15 gün gecikmeli geldi. Yaren leyleğin bu yıl geç kalması yaşı itibarıyla tedirginliğe yol açmıştı.

Haber Merkezi
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Gelenek bu yıl da bozulmadı: Yaren leylek yuvasına geldi
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İlkbaharın habercisi leyleklerin Afrika'dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına göç yolculuğu başladı.

Mart ayı başından itibaren göç yolculuğunda binlerce leylek Hatay Belen geçidinden Anadolu'ya giriş yapıp İstanbul'a göç ederken en çok merak edilenlerin başında Yaren leylek geliyor.

Önceki yıllarda en erken 26 Şubat, en geç 15 Mart'ta Bursa Karacabey'deki yuvasına gelen ve her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın teknesindeki fotoğraf ve görüntüleriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, yaşı itibarıyla da tedirginliğe yol açtı.

Ancak güzel haber geldi. Bu yıl 15 gün geç gelen Yaren leylek, Adem amca ile buluştu.

Yuvasından ilk anlar böyle kaydedildi: 

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