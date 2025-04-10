Gerekçe boykot: Gözaltına alınan fotoğraf sanatçısı Murat Germen serbest bırakıldı

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, dün akşam 19:30’da eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye girerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilen Germen’in avukatı, dosyada gizlilik kararı olduğunun söylendiğini belirtti. Germen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Germen, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

T24’e konuşan eşi Sema Germen, henüz gerekçeyi öğrenemediklerini ve Çağlayan Adliyesi’nde beklediklerini ifade etmişti. Eşi Murat Germen için “Sürekli bilgi ve belge toplayan biriydi” diyen Sema Germen, “O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Genelde çevreyle ilgili, kent suçlarıyla ilgili çok çalışma yapıyorduk beraber. Sadece tahmin yürütüyorum” diye konuşmuştu.

Sema Germen, "Terörle ilgili bir birimde ve savcı ile görüşme olacakmış. Dosya numarasını aldım ama şu anda hiçbir şey belli değil daha. Sadece halkı kin ve nefrete yönlendirme suçu koymuşlar. Tek bir dosyası var" bilgisini paylaşmıştı.

Neden gözaltına alındı?

Germen'in gözaltına alınma sebebinin boykot olduğu belirtildi. Murat Germen hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" suçlamalarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Barış Akademisyenleri de sosyal medya hesabından serbest bırakılan Germen'le fotoğraf paylaştı.