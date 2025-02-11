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Gezi Parkı davasında 3 isme beraat kararı!

Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla yargılandığı Gezi Parkı davasından beraat etti.

Haber Merkezi
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Gezi Parkı davasında 3 isme beraat kararı!
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“Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan haklarında verilen 18’er yıl hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulan Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekci ve Ali Hakan Altınay “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla yeniden yargılandı.

Davadan beraat kararı çıktı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi eylemleriyle ilgili Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’nin haklarında verilen 18’er yıl hapis cezasını bozmasının ardından Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararı verdi

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