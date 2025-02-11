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Vakıf Katılım’dan otomobil ve motosiklet alımlarına 3 ay ertelemeli özel finansman fırsatı

Vakıf Katılım, Şubat ayı sonuna kadar sürecek özel finansman kampanyasıyla motosiklet ve otomobil sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Haber Merkezi
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Vakıf Katılım’dan otomobil ve motosiklet alımlarına 3 ay ertelemeli özel finansman fırsatı
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Katılım finans sektöründe referans kurum olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, otomobil ve motosiklet alımlarına özel 3.49’dan başlayan kar oranlarıyla 48 aya kadar vade fırsatı sunuyor. Şubat ayı sonuna kadar devam edecek kampanya dahilinde ayrıca, 3 ay ertelemeli taksit imkanı da veriliyor.

Kampanya, geniş bir yelpazede avantajlı koşullar sağlıyor

Farklı marka ve model seçenekleriyle geniş bir yelpazede avantajlı koşulların sağlandığı kampanyadan faydalanmak isteyen herkes detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için tüm Vakıf Katılım Şubeleri ile Vakıf Katılım Mobil ve internet şubeyi ziyaret edebilir.

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