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Google, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm tarihini resmileştirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Google da FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölüm tarihini (21 Ekim 2024) resmi olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi
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Google, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm tarihini resmileştirdi!
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği bildirildi. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölüm haberlerini doğruladı. Bu açıklama, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Gülen'in ölümüyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu. 

Google, Fethullah Gülen'in ölüm tarihini resmileştirdi!

Arama motoru Google, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm tarihini (21 Ekim 2024) resmi olarak kayıtlara geçirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gülen’in ölüm haberi, sosyal medya ve çeşitli platformlarda gündeme gelirken, şimdi de Google tarafından doğrulandı. FETÖ liderinin ölüm tarihiyle ilgili resmi kaydın Google’da görünmesi, birçok kişi tarafından dikkat çekti. Gülen’in ölümü, özellikle Türkiye’de ve uluslararası çevrelerde geniş yankı uyandırırken, örgüt üyeleri ve mensupları tarafından yapılan açıklamalar da bu durumu teyit etti.

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